População de Novo Horizonte do Sul passa a contar com uma Delegacia de Polícia Civil no município

“Realização de um sonho e um dia histórico que marca um novo capítulo na história da Segurança Pública na cidade de Novo Horizonte do Sul”. Estas foram as definições dadas pela população presente na solenidade de inauguração da Delegacia de Polícia Civil no município, que aconteceu nesta sexta-feira (6).

Com aproximadamente 4.721 habitantes, conforme o senso do IBGE de 2022, o município de Novo Horizonte, localizada o 334 quilômetros de Campo Grande, foi contemplado com esta obra, estruturada através de parceria entre o Governo do Estado e Prefeitura.

O evento contou com a presença do vice-governador – José Carlos Barbosa (Barbosinha), do Delegado-Geral da Polícia Civil – Lupérsio Degerone Lucio, do Diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil – Devair Aparecido Francisco, Diretor do Departamento de Polícia do Interior – Delegado Jairo Mendes, o Delegado Regional de Nova Andradina – André Novelli, o Delegado Titular da Delegacia de Novo Horizonte do Sul – Gustavo Oliveira, o prefeito de Novo Horizonte do Sul – Aldenir Barbosa do Nascimento, o promotor de justiça Allan Arakaki, além de outras autoridades civis e militares, municipais, estaduais e federais.

Em suas falas, o vice-governador Barbosinha, enalteceu os investimentos do governo em tecnologia, para dar mais agilidade no serviço público em todas as áreas, principalmente na Segurança Pública. “Estamos tendo a oportunidade de devolver para a população, toda a confiança que ela depositou em nós”, falou.

O Delegado-Geral da Polícia Civil – Lupérsio Degerone Lucio salientou a importância da entrega desta obra para a sociedade e reforçou que sua gestão prioriza um atendimento de qualidade para quem precisar dos serviços da Polícia Civil em todas delegacias, tanto na Capital quanto no interior do Estado. “Isso representa qualidade de vida para a nossa população. A polícia é a primeira garantidora do direito do cidadão, então é uma grande alegria para nós, poder proporcionar a esta população, este ganho e isso é maravilhoso. Uma bela delegacia, com delegado, escrivão e investigadores, além de viaturas de primeiro mundo, para melhor atender às pessoas”, comentou

Degerone também antecipou que o próximo concurso da Polícia Civil a ser lançado vai oferecer 300 vagas para investigadores e 100 para escrivães e com isso, futuramente poderá aumentar o efetivo de Novo Horizonte do Sul, caso haja necessidade.

O Delegado titular da unidade, Gustavo Oliveira, agradeceu ao governo do estado, prefeitura e Ministério Público, pela parceria e apoio para que a delegacia fosse instalada no município, com todos os equipamentos necessários, para que os serviços de polícia judiciária possam ser feitos no próprio município. “Eu gostaria de agradecer desde o engenheiro até o pedreiro que trabalhou aqui no nosso projeto. Fico muito feliz com isso. Agradeço ao governo do Estado pela estrutura e pela disponibilidade de todos os materiais necessários. Ao nosso Promotor de Justiça Allan Arakaki, sempre muito parceiro da Polícia Civil e também à prefeitura, por ter possibilitado a realização deste sonho”.

Oliveira lembrou ainda que a atividade policial não é fácil e que é um caminho cheio de espinhos a ser seguido, mas “juntos com as demais forças de segurança, vamos conseguir cumprir nossa missão de servir e proteger a nossa população”, frisou.

O prefeito Aldenir Barbosa do Nascimento, lembrou que a construção de uma delegacia da Polícia Civil em Novo Horizonte do Sul era um pedido antigo e agradeceu, principalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública – Antonio Carlos Videira, pelo empenho em fazer com que este pedido se materializasse. “Hoje temos o privilégio de cumprir o desejo da comunidade. Que as pessoas, quando passarem na frente da delegacia, sintam a presença permanente da Polícia Civil aqui. E que aqueles que pensam em desvirtuar daquilo que é lei saibam que a justiça e o trabalho da Polícia Civil no ato de investigação, agora está bem mais próximo do que estava”, comentou.

Representando o Ministério Público local, o Promotor de Justiça – Allan Arakaki se colocou como um parceiro da Polícia Civil, em prol do bem comum, que é o atendimento aos moradores de Nova Alvorada do Sul. “É para a população que a gente presta nossos serviços e trabalhamos no dia-a-dia. Nesse sentido, nos colocamos como aliados da segurança pública, para que as pessoas possam ser cada vez mais melhor assistidas”, reforçou.

Atendimento

Desde ontem (5), a população novo-horizontense que anteriormente tinha que se deslocar 45 km para realizar um registro de ocorrência em Ivinhema-MS, agora vai poder fazer as denúncias no próprio município.

Para a moradora Célia Sanches Nunes “Esta obra é de extrema importância para nós aqui. Representa um marco na nossa história”, comentou Célia que por 20 anos trabalhou no cartório da cidade e acompanhou de perto as dificuldades das pessoas que precisavam ir até a cidade vizinha, para serem atendidos em uma delegacia.

O prédio tem cerca de 150 metros, contando com a garagem. No local há sala do delegado, cartório central/posto de identificação, cartório do escrivão, sala de BO, dois banheiros, copa/cozinha e garagem.

De acordo com o delegado titular da unidade, Gustavo Oliveira do Santos, a equipe policial está afinada e pronta para iniciar os trabalhos. “Estamos prontos para prestar o melhor atendimento possível para a população de Novo Horizonte do Sul”, comentou.

O município de Figueirão, distante a 248 quilômetros de Campo Grande, é o único do Estado que não possui delegacia, mas a expectativa é de que uma unidade seja instalada ainda este ano.

Serviço – A Delegacia de Novo Horizonte do Sul está situada na Rua João Camargo sobrinho, 449, centro.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de MS

