Motorista é fechada por caminhão e derruba muro da USF Silvia Regina

Mulher de 49 anos perdeu o controle da direção e derrubou parte do muro da USF (Unidade de Saúde da Família) Silvia Regina, na manhã desta terça-feira (16), em Campo Grande, após ser fechada por um caminhão.

Conforme apurado, a condutora seguia pela Avenida Júlio de Castilhos sentido bairro, em um Renault Sandero, na faixa da direita. Ao lado dela, um caminhão betoneira trafegava no mesmo sentido.

Após passarem pelo cruzamento com a Avenida Capibaribe, a pista estreita e fica com apenas uma faixa. A mulher contou que avançou à frente do veículo de carga pesada, mas o motorista acabou batendo na lateral traseira do carro, fazendo com que ela perdesse o controle da direção.

Em seguida, invadiu a pista contrária e acertou o muro da USF, derrubando parte dele. A mulher ficou bastante nervosa e foi atendida pela equipe médica da própria unidade de saúde.

Parte da pista precisou ficar interditada, até que o automóvel fosse retirado. A filha da motorista contou que o veículo possui seguro.

