Perseguição de Bope a carro transportando maconha termina em capotamento

Na manhã desta terça-feria(16), uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul perseguiu um condutor de um carro Fiat Pálio Adveture, cor prata após recusa de ordem de parada. O veículo fugiu am alta velocidade na cidade de Amambai, localizada a 351km de Campo Grande.

De acordo com informaçóes do jornal A Gazeta News, a ação policial teve início na rodovia MS-386, trecho que liga Amambai a Ponta Porã. Durante a abordagem policial, o motorista do caaro desobdeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade rumo a cidade de Amambai.

Assim inciou a perseguição, chamada de“acompanhamento tático” pela polícia. O carro transportava maconhas em tabletes dnetro de fardos no veículo, no modo “cavalo doido”. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do carro ao passar por uma rotatória na entrada da cidade e veio parar perto de uma área comercial. A polícia abordou novamente o veículo e prendeu o motorista.

