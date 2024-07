Homem é preso por bater na esposa e jogar cachaça no olho da filha de 7 anos

Homem de 47 anos foi preso, nessa segunda-feira (15), em Nova Andradina, distante 299 quilômetros de Campo Grande, acusado de bater na esposa e jogar bebida alcoólica no olho da filha de sete anos.

Conforme informações, a mulher procurou a delegacia para denunciar as agressões, tanto verbais quanto físicas, sofridas pelo marido. A vítima contou, ainda, que o autor pegou um recipiente contendo cachaça e jogou no olho da filha.

Como a situação havia acabado de acontecer, policiais saíram em busca do homem, que foi localizado e preso em flagrante. Agora, ele segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Nova Andradina destaca a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça a possibilidade do oferecimento de denúncias anônimas, sendo garantindo o sigilo dos denunciantes.

