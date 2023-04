Motorista é cercado por pistoleiros e executado a tiros na BR-163

Fernandes Donizete de Oliveira, 49 anos, foi executado a tiros, na tarde de ontem (21), por pistoleiros, enquanto trafegava pela BR-163, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo Dourados News, a vítima conduzia um Fiat Touro, sentido Campo Grande, quando foi cercado por pistoleiros, próximo ao túnel do Parque das Nações I. Houve vários disparos de arma de fogo no local.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica, estiveram na rodovia e relataram que o condutor foi atingindo por tiros, perdeu o controle da direção do veículo, parando nas margens da rodovia.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

