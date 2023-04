Corre! Sorteio da mega-sega neste sábado é de R$ 42 milhões

A Caixa Econômica Federal poderá pagar R$ 42 milhões em sorteio que acontecerá na noite de hoje (22), em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até, às 18h (MS), pela internet ou qualquer lotérica do país.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (19), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 01-05-12-36-53-55.

O sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal será, às 19h (MS). Os bilhetes podem ser registrados no site da Caixa Econômica Federal, ou em qualquer casa lotérica do País. A aposta mínima de 6 dezenas, custa R$ 4,50.

