Criciúma derrota a Ponte Preta fora de casa e assume a liderança da Série B

Fora de casa, o Criciúma venceu a Ponte Preta, por 2 a 1 e empurrou o time campineiro para a zona de rebaixamento. O jogo aconteceu no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), na noite de ontem (21), pelo Campeonato Brasileiro série B. Com a vitória, o time catarinense assume a liderança do torneio nacional. A partida aconteceu com portões fechados, por conta da punição que a Ponte Preta sofreu no ano passado, quando a seus torcedores entraram em confronto com a torcida do Vasco Da Gama, na 22º rodada do brasileirão da B.

A equipe campineira, em crise, teve uma semana turbulenta com a saída do técnico Hélio dos Anjos. Quem assumiu, foi Felipe Moreira de forma interina até que um novo nome seja anunciado. Com a punição, a torcida ponte-pretana compareceu no estádio, mas pelo lado de fora, empurrando a equipe. Os gritos eram ouvidos dentro do estádio, mas sem sucesso.

O início do jogo, foi de trocação para ambos os lados. O time catarinense começou melhor e abriu o placar aos 11 minutos, com Marquinhos Gabriel. O meio-campistas fez uma jogada linda na entrada da área e colocou a bola na cabeça de Marcelo Hermes, que empurrou para o fundo das redes. 1 a 0.

Um minuto após, aos 12, a Ponte Preta respondeu ma mesma moeda. Após cobrança de escanteio de Elvis, Jeh cabeceou e exigiu uma grande defesa de Gustavo. Na sobra, Matheus Jesus só empurrou a bola para o fundo das redes. 1 a 1.

Apesar de sem torcida dentro do Moisés Lucarelli, o jogo foi empolgante com trocação de ataques para ambos os lados. Aos 31 minutos, Marquinhos Gabriel, novamente deixou Fellipe Mateus na cara do gol. O camisa 7 rodou o corpo e chutou rasteiro para fazer 2 a 1.

No segundo tempo, com a vantagem positiva no placar, o Criciúma optou por ser mais cauteloso e deu a bola para a Ponte Preta, que mostrou muitos problemas na deficiência técnica de armar as jogadas, não conseguindo empatar a partida.

Na próxima rodada, o Criciúma tem um clássico regional, contra o Avaí, às 18h (MS) no estádio Heriberto Hülse. No dia seguinte, a Ponte Preta visita a Chapecoense, às 17h (MS), na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA:

Ponte Preta 1×2 Cricipuma

PONTE PRETA – Caíque França; Mailton (Feliphinho), Edson, Artur e Júnior Tavares (Jean Carlos); Matheus Jesus, Luiz Felipe, Felipe Amaral (Samuel Andrade) e Elvis; Jeh (Eliel) e Pablo Dyego (Gui Pira). Técnico: Felipe Moreira (interino).

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam, Walissom Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Rômulo (Léo Costa), Arilson, Marquinhos Gabriel (Cristopher) e Fellipe Mateus (Hélder); Eder (Lohan) e Fabinho (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Marcelo Hermes, aos 11, Matheus Jesus, aos 12, e Fellipe Mateus, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jeh e Matheus Jesus (Ponte Preta); Cristovam e Fabinho (Criciúma).

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS)

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.