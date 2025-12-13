Famílias conquistam o primeiro imóvel durante o 10º Feirão Habita CG

O primeiro dia do 10º Feirão Habita Campo Grande, realizado nesta sexta-feira (12), foi marcado pela realização do sonho da casa própria. Famílias de diversas regiões da Capital passaram pela loja do Feirão, instalada na Rua 14 de Julho, em busca das condições especiais oferecidas nesta edição, que segue até 23 de dezembro.

Integrado à programação natalina pela primeira vez, o Feirão uniu clima festivo e política pública, garantindo oportunidades reais para que famílias deem o passo definitivo rumo ao primeiro imóvel. Logo nas primeiras horas, a procura superou as expectativas, com atendimentos, inscrições efetivadas e moradores já confirmando a aquisição de suas unidades habitacionais.

Foi o caso do Maique Antunes, 29 anos, que conquistou R$ 60 mil em subsídios para realizar o sonho da casa própria. Ele conta que o Feirão foi a oportunidade que faltava para fechar negócio.

“Aproveitei a oportunidade e deu certo. Eu já vinha conversando com o corretor e hoje fiquei sabendo dessa possibilidade, então já vim pra fechar negócio. A oportunidade tá aí, né? Bateu na porta. Essa é uma maneira da Prefeitura ajudar a gente, porque o subsídio facilita muito, principalmente na entrada, que é a parte mais difícil no financiamento”.

Ian Carlos de Souza, 23 anos, participou do Feirão em busca da melhor oportunidade para conquistar seu novo lar. Ele destacou a qualidade do atendimento e contou que o subsídio pode fazer toda a diferença na decisão.

“O atendimento foi ótimo, todas as nossas dúvidas foram sanadas. O resultado foi bem positivo, gostei bastante. Ainda não fechamos porque estamos decidindo entre apartamento ou casa, mas, se a gente decidir, esse subsídio vai ajudar muito. Hoje moro no bairro Tarumã e queria algo mais próximo do centro.”

Edson Soares, 24 anos, e a noiva, Maria Antonia, chegaram ao Feirão em busca de uma oportunidade e foram contemplados com R$ 20 mil de subsídio para auxiliar na aquisição da casa própria.

“Esse valor vai ajudar com certeza. Já estávamos querendo financiar um imóvel e nem estávamos contando com esse subsídio, então veio na hora certa. A gente ainda está decidindo, não batemos o martelo, mas a oportunidade é interessante, né?”

Entre os benefícios, o Programa Bônus Sonho de Morar garante desconto mínimo de R$ 6 mil na entrada, ofertado por construtoras, incorporadoras e imobiliárias parceiras, podendo ser ainda maior, conforme o empreendimento. Além disso, estão sendo disponibilizados 1.000 subsídios financeiros, distribuídos de acordo com a renda familiar:

• R$ 20 mil – 100 subsídios para renda de até R$ 2.850

• R$ 10 mil – 100 subsídios para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700

• R$ 6 mil – 800 subsídios para renda entre R$ 4.700,01 e até 7 salários mínimos

“O Natal dos Sonhos é um momento em que conseguimos transformar esperança em oportunidade para muitas famílias. Cada oportunidade e cada subsídio concedido representa uma porta que se abre para quem tanto sonha com a casa própria. É uma alegria enorme ver esse movimento acontecendo, especialmente nesta época do ano, quando as pessoas renovam seus planos e expectativas. Nosso compromisso é continuar criando caminhos para que mais famílias realizem esse sonho”, afirmou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.

Para participar, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Geral da EMHA, não possuir imóvel próprio, não ter recebido benefício habitacional anterior e se enquadrar nas regras dos Programas de Habitação de Interesse Social. O prazo final para solicitar o subsídio e concluir o processo de compra é 30 de novembro de 2026.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

