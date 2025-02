Motorista de van é executado por pistoleiros na BR-060, em Jardim

Um homem identificado como Valdinei Marcos da Silva, de 39 anos, foi assassinado enquanto estava dirigia uma van, na BR-060, entre as cidades de Jardim e Bela Vista. O caso ocorreu na tarde desse domingo (9).

Segundo informações divulgadas pelo site local Jardim MS News, o homem dirigia a van quando um veículo que o seguia, o forçou a ir para o acostamento. Ao parar, pistoleiros desceram do carro e abriram fogo contra Valdinei. Ele morreu na hora, após os disparos atingirem a cabeça. Logo em seguida os criminosos fugiram.

Na van havia uma mulher, que não foi atingida pelos disparos. A investigação apura se o veículo era utilizado para o transporte de passageiros ou outra atividade.

A Polícia Militar, Civil e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do crime.

Os suspeitos de cometer o assassinato foram encontrados pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a caminho da fronteira, em uma Fiat Toro. Com eles foram apreendidas as armas usadas no crime, um calibre 12, e mais um acervo de um suspeitos.

