Integrante do PCC morre após confronto com o Batalhão de Choque, em Coxim

Um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) morreu após ser baleado em troca de tiros com agentes do Batalhão de Choque. O caso aconteceu na noite de deste domingo (9), em Coxim, cidade 253km distante de Campo Grande.

As informações preliminares são de que, o homem, morador de Sonora, estava em Coxim para recolher armas e se hospedava em um imóvel na rua Rua Azaleia, no bairro Senhor Divino. Os policiais, por meio do núcleo de inteligência, já monitoravam o integrante e foram até o local.

Durante a abordagem, o homem reagiu, disparando contra os agentes da Policia Militar, que reagiu. Baleado, o suspeito recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

Informações sobre identidade do suspeito não foi divulgada.