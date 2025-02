Jovem morre afogado após tentar se refrescar em lago em Naviraí

Maicon Fernandes Isnarde, de 21 anos, foi encontrado morto na lagoa do Parque Sucupira após tentar nadar no local. O caso aconteceu na tarde deste domngo (9), em Naviraí, cidade distante 359 km de Campo Grande. O jovem, morador da Aldeia Jaguapiru, em Dourados, estava em Naviraí apenas para trabalhar em uma plantação e colheita de mandioca.

Segundo informações Noticias pelo site Panorama do MS, o jovem estava nos arredores do parque e resolveu que mergulhar no lago para se refrescar. Ao verem as atitudes do jovem, pessoas próximas alertaram dos perigos, informando que nadar no local é proibido, mas Maicon resolveu entrar.

O corpo do jovem precisou que ser retirado dá agua pouco tempo após o mergulho, quando foi encontrado boiando na superficie ao se afogar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, contudo Maicon já não estava mais vivo.

Rodrigo Sacuno, prefeito de Naviraí comentou sobre o caso em nota.

“Foi lamentavelmente registrada esta tragédia. As apurações sobre este afogamento seguem por parte das autoridades. Voltamos a alertar todas as famílias para não deixarem seus filhos nadarem no local. Não pode. Não há segurança para a presença de banhistas na área. O lago complementa a praça de lazer, é um ponto turístico de contemplação. Recentemente, reunimos os órgãos de Segurança Pública de Naviraí para, juntos, tomarmos medidas de segurança para o Parque Sucupira. Portanto, já estamos discutindo ações com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos ligados diretamente à segurança da comunidade”, afirmou o prefeito de Naviraí.