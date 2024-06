Motorista de picape morre em colisão frontal com caminhão na BR-163

Um motorista de uma picape Fiat Strada morreu em colisão frontal com um caminhão, na tarde dessa quinta-feira (27), na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a 203 km de Campo Grande. O veículo que o homem ocupava ficou completamente destruído após a batida.

De acordo com informações, o motorista da picape seguia sozinho no veículo, quando houve o acidente no local conhecido como “curva do guerreiro”, entre os municípios de Rio Verde de Coxim.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O motorista do carro chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O nome dele ainda não foi divulgado. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

No local estiveram equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da concessionária que administra a rodovia, a CCR MSVia, e Corpo de Bombeiros.

