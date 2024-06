Diferença de preço na gasolina aditivada chega a 14,84%

Pesquisa do Procon revelou que variação do preço médio do combustível foi de 0,17%

Os consumidores de Campo Grande podem encontrar uma variação de até 14,84% no preço do litro da gasolina aditivada, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Procon MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor). A pesquisa, que abrangeu os meses de maio e junho, revelou que a variação média no preço da gasolina aditivada durante esse período foi de 0,17%.

A pesquisa abrangeu 15 postos de combustíveis distribuídos pelas sete regiões de Campo Grande. O levantamento indicou que o preço mais alto do litro da gasolina aditivada foi encontrado na região norte da cidade, chegando a R$6,19. Já o menor preço, de R$5,39, foi registrado em um posto localizado na região central.

A gasolina comum apresentou uma variação no acumulado de maio a junho de 12,99%. O preço mais baixo registrado foi de R$5,39, enquanto o mais alto chegou a R$6,19. Essa variação de preços, de aproximadamente 14,84%, é similar à observada na gasolina aditivada.

Embora com pouca diferença nos preços da gasolina aditivada e comum pela cidade, é importante para os consumidores pesquisar para conseguir o melhor preço. Igor Morais, motorista de aplicativo, diz que enquanto dirige entre as corridas, fica de olho nos preços: “Quem anda muito precisa encontrar o melhor preço disponível”.

Igualmente, o agente penal João Emanuel Andrade comenta que selecionou postos de confiança onde costuma abastecer devido à garantia de qualidade do produto e à previsibilidade dos preços. Ele enfatiza: “Sempre opto por postos de bandeira, assim tenho certeza da qualidade do combustível que coloco no meu tanque e sei como estarão os preços”.

O etanol apresentou uma variação de 12,75% no acumulado recente, com preços oscilando entre R$3,39 e R$3,89. Em contraste, os preços do diesel S500, S10 e do GNV (Gás Natural Veicular) mantiveram-se estáveis.

Menores preços do Estado

Em Mato Grosso do Sul, a variação dos preços de combustíveis chega a 23%, conforme a última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP). O levantamento destaca que Campo Grande pratica os menores preços no Estado.

Segundo a ANP, enquanto em Ponta Porã o litro do álcool é comercializado por até R$1,95, em Campo Grande o combustível pode ser encontrado por R$1,59. Isso representa uma economia de R$18,45 a cada 50 litros comprados pelo menor preço.

A gasolina ocupa o segundo lugar em variação de preços, com uma diferença de 12,41%. Em Campo Grande, o litro é vendido por no mínimo R$2,57, enquanto em Três Lagoas o preço chega a R$2,88. Nas últimas semanas, os preços dos combustíveis têm se mantido estáveis, de acordo com os levantamentos da ANP.

Alta do dólar aumenta a variação no preço da gasolina no Brasil

A recente alta do dólar, que subiu 3% em relação ao real neste mês e acumula uma alta de 12% no ano, aumentou a defasagem do preço da gasolina no Brasil. Segundo a Abicom, associação de importadores de combustíveis, o preço nas refinarias brasileiras é 9% menor do que no exterior.

Por Ana Krasnievicz

