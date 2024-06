Regulamentação da reforma tributária propõe reduzir impostos sobre carnes e alimentos básicos

O Congresso Nacional está discutindo a regulamentação da reforma tributária por meio do PLP 68/2024, que prevê uma significativa redução de 60% na alíquota de tributos para carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, com exceção do foie gras. A medida também se aplica a peixes, exceto bacalhau, salmão, atum, hadoque, saithe e ovas, como caviar, e a crustáceos, exceto lagosta e lagostim.

A proposta do governo tem três principais objetivos:

– Manter Preços Baixos: Garantir preços acessíveis para alimentos da cesta básica, excluindo produtos de luxo consumidos pelos mais ricos;

– Distribuir a Carga Tributária: Tornar a distribuição dos impostos mais justa;

– Promover Alimentação Saudável: Incentivar o consumo de alimentos saudáveis.

A proposta também inclui uma lista de alimentos que terão impostos reduzidos a zero, essenciais para a cesta básica:

– Arroz

– Feijão

– Leite e fórmulas infantis

– Manteiga e margarina

– Frutas, legumes e verduras

– Ovos

– Café

– Óleo de soja

– Farinha de mandioca, de milho e de trigo

– Açúcar

– Macarrão

– Pão comum

Além das carnes, outros produtos também terão redução de 60% na alíquota de impostos, como:

– Leite fermentado

– Iogurte e bebidas lácteas

– Queijos

– Mel natural

– Mate

– Farinhas e flocos de aveia, arroz e outros cereais

– Tapioca

– Óleos vegetais

– Massas alimentícias

– Sal

– Sucos naturais (sem adição de açúcar e conservantes)

– Polpas de frutas

A carga tributária média dos alimentos incluídos na cesta básica e na cesta estendida, com alíquota reduzida, cairá de 11,6% para 4,8%. Para as famílias mais pobres, que terão direito ao cashback (devolução de parte do imposto pago), a carga tributária será reduzida ainda mais, para 3,9%.

A redução de impostos é focada principalmente em produtos saudáveis, alinhando-se com o Decreto Presidencial Nº 11.936, de 5 de março de 2024, que assegura o direito à alimentação adequada e saudável. A lista de produtos segue as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, que sugere uma dieta baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, juntamente com ingredientes culinários usados em pequenas quantidades.

