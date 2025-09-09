Motorista de Mundo Novo morre em colisão entre caminhão e carreta no Paraná

Um grave acidente registrado na tarde dessa segunda-feira (8) tirou a vida do motorista Eduardo da Silva Conceição, de 43 anos, na PR-484, região oeste do Paraná. Natural de Mundo Novo (MS), a 463 quilômetros de Campo Grande, Eduardo conduzia um caminhão-caçamba carregado com massa asfáltica quando colidiu de frente com uma carreta transportando cal.

O impacto ocorreu em uma curva da Linha Sanepar, nas proximidades da ponte do rio Jacutinga, área considerada de tráfego intenso de veículos pesados. Com a força da batida, Eduardo ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Capitão Leônidas Marques foram acionadas e realizaram o desencarceramento, mas o motorista não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico-Legal (SML) no fim da tarde.

Eduardo trabalhava há anos no transporte de massa asfáltica e era conhecido na região de Mundo Novo e do oeste paranaense pela dedicação à profissão. Ele realizava fretes frequentes para obras de infraestrutura em cidades próximas a Cascavel.

O motorista da carreta sofreu ferimentos e foi socorrido por equipes de saúde do município, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal São José, onde permanece em observação.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, que devem avaliar as condições da pista, do tráfego e dos veículos envolvidos.

