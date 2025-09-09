Motorista de aplicativo é esfaqueado por passageiros e colide com carreta durante fuga, em Sidrolândia

Na noite desta segunda-feira (8), um motorista de aplicativo, de 69 anos, foi socorrido após ser esfaqueado durante uma corrida em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. A vítima, identificada como Irineu de Lara, levou nove facadas no rosto e no pescoço. Após ferido, a vítima ainda colidiu contra uma carreta estacionada na Rua Trajano Roberto Ferreira, no bairro São Bento.

A Força Tática foi acionada após o acidente de trânsito. No local, os policiais encontraram o motorista ferido e desorientado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital, onde os médicos confirmaram as nove perfurações causadas por arma branca.

Apesar do estado de confusão, Irineu relatou que havia aceitado uma corrida por aplicativo e foi atacado pelos passageiros durante o trajeto. No entanto, ele não conseguiu dar detalhes sobre os suspeitos. O proprietário da carreta informou que o veículo estava parado no momento da colisão.

A vítima permanece internada com lesões graves. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como tentativa de homicídio, e os agressores estão sendo procurados.