Vídeo: Motociclista é socorrido em estado grave após tentar fazer conversão e ser arrastado por Saveiro

Homem, de 50 ano, identificado apenas como Alexandre, precisou ser socorrido em estado grave após acidente com picape Saveiro. O caso aconteceu na Avenida Tamandaré, em Campo Grande, durante a tarde desta segunda-feira (9). Uma câmera de acidente registrou o momento.

No vídeo mostra que ambos, o motociclista e o motorista da Saveiro estavam no mesmo sentido na avenida. A colisão aconteceu quando Alexandre tentou fazer uma conversão para entrar na Rua Teodoro Roosevelt. Ele foi arrastado por alguns metros.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para fornecer os primeiros socorros. Alexandre sofreu fratura exposta na perna esquerda e traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O BPTran (Batalhão de Trânsito) esteve no local para ajudar nas investigações. O motorista da Saveiro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Já o motociclista não possuia CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O caso foi registrado como dirigir veículo automotor sem permissão e sinistro de trânsito provocado pela própria vítima.