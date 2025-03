Projeto Olubayo leva cinema negro a Dourados neste sábado

Neste sábado(15), o projeto “Olubayo – Cinema nas Comunidades Quilombolas” levará muita cultura e entretenimento para Dourados.

O projeto vai exibir de filmes no Centro Social do Residencial Guassu, localizado na Rua Elza Barbosa da Cruz, 40, a partir das 19h. A proposta é levar a magia do cinema até territórios quilombolas e comunidades negras urbanas, promovendo reflexões sobre identidade, resistência e ancestralidade por meio de obras dirigidas por cineastas negros.

Na sessão em Dourados, serão exibidos cinco filmes: Fábula da Vó Ita, de Joyce Prado; Bonita, de Mariana França; Luzes Debaixo, de Tero Queiroz; Águas, de Raylson Chaves; e Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha, de Daphyne Schiffer.

A professora Bartô, idealizadora do projeto, reforça a importância dessas sessões. “O cinema dentro das comunidades negras e quilombolas é um resgate. É um olhar sobre si, sobre nossa trajetória e nossa força. Cada filme exibido fortalece a autoimagem da população negra, trazendo para a tela histórias que dialogam diretamente com a nossa ancestralidade”, destaca.

