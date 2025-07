Motorista de Dourados morre após caminhão tombar e espalhar carga na BR-376, no Paraná

Um grave acidente registrado na noite de terça-feira (9), no km 421 da BR-376, em Tibagi, região dos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte de Elias Martins, de 62 anos, morador da Vila Industrial, em Dourados (MS).

O motorista conduzia um caminhão Rodotrem carregado com óleo vegetal, com placas de Rondolândia (MT), quando, por volta das 19h15, perdeu o controle da direção, colidiu contra o canteiro central e tombou sobre as faixas do sentido oposto. A carga ficou espalhada na pista norte.

Elias chegou a ser socorrido e levado com urgência ao Hospital Regional de Ponta Grossa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o trajeto.

Com o tombamento, as duas faixas e o acostamento da pista norte precisaram ser totalmente interditados por cerca de cinco horas, gerando filas de aproximadamente 10 quilômetros. No sentido sul, uma faixa foi temporariamente fechada, mas o impacto no tráfego foi menor.

O cavalo-trator do veículo ficou imobilizado sobre o canteiro central. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades locais.

