Sidney Magal traz para Campo Grande o espetáculo “Baile do Magal” com banda, bailarinos e muito charme

Campo Grande se prepara para uma noite de pura nostalgia, dança e romantismo no dia 29 de novembro de 2025, com a chegada do espetáculo “Baile do Magal”, estrelado pelo icônico cantor Sidney Magal. O evento acontece no tradicional Clube Estoril, a partir das 22h, e promete transportar o público aos tempos áureos dos bailes brasileiros.

A apresentação, inédita na Capital sul-mato-grossense, será uma verdadeira celebração da trajetória de Magal, marcada por sucessos que atravessaram gerações. Acompanhado por banda ao vivo e bailarinos, o artista vai reviver grandes hits da carreira e prestar homenagens a nomes que marcaram época nas paradas de sucesso do país.

“Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, onde as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis”, afirma Sidney Magal.

Com um repertório vibrante, a noite será embalada por ritmos como lambada, Jovem Guarda e samba rock, mesclando músicas que marcaram época com o carisma e a energia que são marcas registradas do artista. O show chega a Campo Grande após o êxito das turnês “Bailamos” e “Rádio do Magal”, que conquistaram plateias por todo o país com recordes de bilheteria.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 16 de julho (quarta-feira), às 13h, com diferentes opções de mesas e setores, todos com serviço open bar, incluindo água, refrigerante, cerveja Ambev, mix de castanhas e frutas secas.

Valores das mesas

Mesas para 8 pessoas:

Setor A: R$ 3.800,00

Setor B: R$ 3.400,00

Mesas para 4 pessoas:

Setor C: R$ 1.500,00

Mesas compartilhadas (por pessoa)

Setor A: R$ 475,00 (meia: R$ 355,00)

Setor B: R$ 425,00 (meia: R$ 320,00)

Setor C: R$ 375,00 (meia: R$ 280,00)

Se você quer reviver os grandes bailes ou conhecer de perto o talento e a presença de palco de Sidney Magal, não perca essa oportunidade única. Prepare-se para dançar, cantar e se emocionar no “Baile do Magal”.

Serviço

Pontos de venda:

– Stand Comper Jardim dos Estados, com atendimento de segunda a sábado, das 13h às 19h (ao lado da loja O Boticário)

– Online, pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br

– Informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565

– Classificação etária: 18 anos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram