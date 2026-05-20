Passageiro que transportava skunk dentro de ônibus intermunicipal é preso em MS

Homem apresentou nervosismo e policiais encontraram quatro embalagens da droga nas duas mochilas utilizadas por ele

Na última terça-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu skunk com o passageiro de um ônibus, em Nova Alvorada do Sul

Nas fiscalizações na BR-163, os policiais abordaram o ônibus de itinerário Campo Grande à Mundo Novo. Em entrevista aos passageiros, os policiais notaram que um homem apresentava nervosismo.

Os policiais então revistaram duas mochilas do passageiro e encontraram quatrio embalagens de skunk. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul, juntamente com o ilícito.