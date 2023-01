Motorista de caminhonete é indiciado após atropelar motociclista

Foi identificado o motorista que perseguiu e colidiu contra uma motocicleta na Avenida Nelly Martins, bairro Bairro Carandá, na terça-feira (03). O motociclista está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Civil, foram obtidas imagens de câmeras de segurança do local do acidente, sendo possível identificar o veículo e o motorista, que fugiu sem prestar socorro.

Um segundo motociclista que presenciou o caso relatou que houve uma discussão entre os envolvidos por motivos de trânsito e o motorista de uma caminhonete tipo Hilux seguiu o motociclista e derrubou a moto.

O autor foi interrogado ontem (04) e disse não ter percebido o acidente. Ele se apresentou voluntariamente, mas a polícia não acredita na versão dos fatos do homem, já que no vídeo da câmera de segurança é possível perceber que ele direciona a caminhonete para o motociclista.

Ele será indiciado por lesão corporal dolosa de natureza grave. O autor deve responder em liberdade.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: