Avião de Almir Sater, roubado por quadrilha em 2021, pode ter sido usado para tráfico

O avião do cantor e ator sul-mato-grossense Almir Sater, roubado em 2021 durante “arrastão” de quadrilha, pode ter sido usado para operações do narcotráfico, de acordo com investigações da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

Segundo informações da delegada Ana Cláudia Medida, a aeronave do artista estaria na Bolívia. Em 2022 houve uma grande apreensão de aeronaves usadas para o tráfico no aeroporto de Santa Cruz de La Sierra, e o avião de Sater pode estar entre elas.

Ela explica que a Polícia de Mato Grosso do Sul já entrou em contato com o governo boliviano e aguarda retorno para a liberação dos agentes no país vizinho para que perícias sejam realizadas.

“Tudo que nos cabia já fizemos, faltou apenas a recuperação dos bens, na vertente que estariam na Bolívia, como já havíamos levantado na investigação. Considerando que a gente recebeu fotos e tem bastante semelhança, não só das aeronaves roubadas em Aquidauana como em todo país”.

A delegada reitera que a comparação entre as aeronaves roubadas em Aquidauana e as apreendidas em Santa Cruz foi feita apenas por fotos, sendo necessária a perícia detalhada, já que os aviões estão com características e identificações alteradas.

O roubo

O roubo do avião de Almir Sater ocorreu em seis de setembro de 2021, por volta das 2h, no aeroporto de Aquidauana, município a 125 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações policiais da época, pelo menos 18 pessoas estavam envolvidas no crime.

O grupo fez um vigia de refém e o obrigou a abastecer as aeronaves. Seis pessoas já foram presas pelo crime. Além do avião do cantor, também foram roubadas as aeronaves do ex-prefeito de Aquidauana, José Henrique Trindade, e de um pecuarista da região e sócio de Trindade.

