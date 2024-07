Motorista de caminhão perde o controle e colide em carreta estacionada Chapadão do Sul

Na manhã de terça-feira (30), um acidente envolvendo um caminhão de coleta seletiva e uma carreta estacionada no cruzamento das avenidas Maranhão e Rio de Janeiro, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande, chamou a atenção da população local.

Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão de recicláveis perdeu o controle da direção e colidiu com a traseira da carreta que estava estacionada. O impacto foi tão forte que a cabine do caminhão de coleta ficou completamente destruída, deixando o condutor preso dentro do veículo.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionados e conseguiram resgatar o motorista. Apesar da gravidade do acidente, o condutor foi retirado da cabine sem lesões graves. Ele foi imediatamente levado ao hospital para uma avaliação médica completa.

Até o momento, as causas que levaram o motorista a perder o controle do caminhão ainda não foram esclarecidas. As autoridades locais continuam investigando o caso para determinar os fatores que contribuíram para o acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: