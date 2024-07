Protestos por morte de ciclista indígena bloquearam rodovia em Dourados

Na manhã de terça-feira (30), um ciclista indígena morreu após ser atropelado por uma caminhonete no anel viário de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Catalino Gomes Lopes, de 49 anos, natural do Paraguai.

O acidente aconteceu em frente a áreas ocupadas por indígenas, o que gerou imediata reação da comunidade local. Em protesto, os indígenas bloquearam a estrada com galhos, criando um ambiente tenso e perigoso. Repórteres que cobriam o incidente foram ameaçados e tiveram que sair às pressas para evitar agressões.

Vídeos gravados pelos próprios manifestantes registraram momentos de tensão que resultaram no uso de tiros de munição não letal e gás lacrimogêneo pelas forças de segurança. A situação só foi controlada com a chegada de mais equipes da Polícia Militar e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária. Por volta das 13h, a pista foi liberada e a caminhonete removida por um guincho.

Segundo o boletim de ocorrência, uma guarnição da PMR foi até o local do acidente. Os ocupantes da caminhonete foram levados para a unidade dos Bombeiros Militares para garantir sua integridade física, uma vez que havia risco de linchamento. Todos os ocupantes foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultados negativos.

O acidente ocorreu próximo à distribuidora de bebidas, quando o ciclista teria cruzado a rodovia e sido atingido pela Hilux. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas Catalino Gomes Lopes não resistiu e morreu antes de ser socorrido.

O anel viário de Dourados liga a BR-163 à MS-156 e à Avenida Guaicurus, na região norte do município. A via foi construída para desviar o tráfego de caminhões da área central e passa ao lado das aldeias Bororó e Jaguapiru, além de áreas ocupadas por indígenas que reivindicam a ampliação da reserva.

