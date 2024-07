Clássico interestadual entre Flamengo e Palmeiras é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil

A noite desta quarta-feira (31) promete grandes emoções com a sequência da rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Cinco partidas movimentam os gramados do país, mas o grande destaque é o clássico interestadual entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentam no Maracanã, às 19h (horário de MS), com transmissão ao vivo pelo Amazon Prime.

Flamengo X Palmeiras

O Flamengo, comandado por Tite, deve entrar em campo com uma escalação provável formada por Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. O time carioca busca uma vitória em casa para abrir vantagem no confronto.

O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, deve iniciar a partida com Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. O Verdão tenta conquistar um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o Allianz Parque com mais tranquilidade.

Outros jogos

Além do clássico entre Flamengo e Palmeiras, outras quatro partidas completam a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira:

– Athletico-PR x Bragantino, às 18h, com transmissão pelo Sportv e Premiere

– CRB x Atlético-MG, às 18h, disponível no Amazon Prime

– Atlético-GO x Vasco, às 20h30, transmitido pelo Sportv, Premiere e Amazon

– Corinthians x Grêmio, às 20h30, com exibição pela Globo, Sportv e Premiere

Resultados anteriores

As oitavas de final começaram na terça-feira com os seguintes resultados:

– São Paulo 2×0 Goiás

– Botafogo 1×1 Bahia

