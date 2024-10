Motorista de aplicativo é vítima de assalto em Dourados

Nesta madrugada (19), um motorista de aplicativo, de 33 anos, foi agredido e teve o carro furtado por duas passageiras em Dourados.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a passageira teria agredido a vítima com um soco no rosto, enquanto a outra exigiu que ele fizesse uma transferência de mil reais. Assustado, o homem teria pulado do veículo ainda em movimento.

A Polícia Militar fez buscas e conseguiu localizar o veículo com as duas mulheres. O celular da vítima e outros pertences também foram recuperados.

Elas foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mas uma delas foi liberada após depoimento. Já a outra mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal, furto e extorsão.

