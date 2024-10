Filho é golpeado com foice pelo próprio pai durante briga por divisão de bens em Nova Andradina

Na última quinta-feira (17), um homem, de 47 anos, foi golpeado com foice pelo próprio pai, de 76 anos, em Nova Andradina. A briga teria sido motivada em decorrência da divisão de bens da mãe do homem que já é falecida.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o filho e a irmã foram até a casa da mãe para retirar alguns pertences, mas o pai foi até o local com uma foice para impedi-los.

A vítima tentou fugir por baixo de uma cerca, mas foi atingida com um golpe na perna, onde teve um corte profundo abaixo do joelho e um corte superficial na outra perna.

Na tentativa de se defender das agressões, o rapaz acertou a perna do pai com uma barra de ferro

A Polícia Militar e uma equipe de socorristas foram acionados e os dois encaminhados para o hospital.

O idoso foi atendido e liberado, mas o rapaz teve que passar por atendimento ortopédico, pois o golpe da foice poderia ter atingido algum tendão ou nervo da perna.

