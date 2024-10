Homem morre em acidente na BR-060 em Nioaque

Um homem identificado como Adimilson Anderson Pereira morreu na noite de ontem (18), após perder o controle de caminhão que dirigia e tombar na Serra de Maracaju, em Nioaque. O acidente ocorreu na BR-060 e de acordo com informações chovia muito no local.

Junto com Admilson seguia viagem na cabine outro rapaz que ficou ferido e foi encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o corpo da vítima que estava presa nas ferragens. A perícia, Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) também estiveram no local.

Adimilson morava no distrito de Anhanduí, onde corpo será velado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram