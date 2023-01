Motorista de aplicativo é sequestrada por casal de passageiros

Uma motorista de aplicativo, de 28 anos, foi vítima de um sequestro nesta última terça-feira (24), em Corumbá, município localizado a 417 km de Campo Grande. As informações são de que ela foi sequestrada por um casal que solicitou a corrida no Jardim da Independência, região central da cidade.

De acordo com a apuração do jornal Diário Corumbaense, ela contou que por volta das 11h, um casal se aproximou e solicitou uma corrida até a região do Jacadigo, área rural de Corumbá.

Em seu relato, a motorista afirmou que durante o trajeto para o destino, a passageira sacou uma faca, pressionou contra o pescoço da motorista e mandou que ela não fizesse nenhum movimento brusco, caso contrário, morreria.

O passageiro, em sequência, enforcou a vítima e a obrigou a descer do veículo, um Gol, de cor vermelha. Após isso, ela foi colocada no porta-malas do automóvel, com o rosto coberto, conforme relato da vítima. Os sequestradores tomaram posse do veículo e seguiram para fora da cidade.

Com receio de ser levada para a Bolívia, a vítima disse que o veículo era rastreado e alugado. Nesse instante, o sequestrador desistiu e voltou em direção à Corumbá. Durante o percurso, a motorista se queixou de falta de ar e pediu para que a colocassem pelo menos no banco de trás do veículo.

A dupla a colocou no banco de trás do veículo e a levaram a alguns caixas eletrônicos da cidade para que sacasse dinheiro de sua conta bancária. Nesse momento, também pegaram o celular e a obrigaram a desbloqueá-lo para que ele pudesse acessar as contas dela.

Em seguida, após roubarem suas jóias e cartões bancários, os sequestradores afirmaram que queriam comprar uma passagem de ônibus para Campo Grande. Segundo ela, os bandidos a levaram até uma agência de viagens e utilizaram o cartão de crédito dela para realizar uma compra no valor R$ 360,00.

No local, a dupla chamou outro motorista de aplicativo e pediu que os seguisse, que somente iriam deixar o veículo em um estacionamento. Após isso, os autores levaram a mulher até um posto de combustíveis, onde disseram que a liberariam, caso ela ficasse no interior do veículo e não ligasse para a polícia.

O outro veículo de aplicativo apareceu no local e partiu com os autores. Com ajuda de terceiros, a vítima se aproximou do veículo que tinha pegado o casal e informou o outro motorista sobre o que havia acontecido. A partir disso, o motorista ajudou a imobilizar os sequestradores até a chegada da Força Tática da Polícia Militar.

Apreensões

De acordo com as informações do jornal local, o homem, de 20 anos, e a mulher, de 23 anos, foram presos e levados para a 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Corumbá, onde relataram que cometeram o roubo e sequestro por “necessidades financeiras”.

Objetos e dinheiro da vítima recuperados durante a prisão dos ladrões. O casal levava uma mala com vários objetos pessoais, assim como alguns dos pertences roubados da motorista de aplicativo, como jóias, cartões bancários, a quantia de R$35, uma máquina de cartão de crédito e uma faca.

A Polícia Militar tentou localizar o outro motorista contratado pelo casal, para testemunhar, porém, entretanto, foi informado que ele foi contratado, em seguida, para fazer viagem até Campo Grande.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima na 1ª DP de Corumbá.

Com informações do jornal Diário Corumbaense

