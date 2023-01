Indígena é encontrado morto com sinais de tortura em margem de rodovia

O indígena Claudenir Ortega, de 33 anos, foi encontrado morto e com sinais de tortura às margens da rodovia MS-386, próximo ao município de Japorã, localizado a 467 km de Campo Grande. O corpo foi encontrado por um cacique, na manhã da última terça-feira (24).

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 7h da manhã, a Polícia Civil foi acionada pelo cacique da Aldeia Porto Lindo. Quando compareceram ao local, o corpo sem vida foi identificado com sinais de lesões aparentes.

De acordo com a Perícia, a vítima apresentava diversos sinais de tortura pelo corpo e estava amarrada por uma corda de nylon. A morte pode ter ocorrido entre a noite de segunda-feira (23) e madrugada de terça-feira (24), conforme informações policiais.

O cacique chegou a indagar uma mulher, identificada como C.M., que afirmou que um homem chamado Germano, com ajuda de outros dois indivíduos, agrediram e executaram a vítima.

Outra testemunha, informou que havia visto Claudenir em um bar da região, acompanhado de Germano e outra pessoa que não soube identificar. Populares também viram a vítima com um grupo, onde faziam uso de bebidas alcoólicas.

Os suspeitos e envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Japorã. Durante a interrogação, os suspeitos mudaram suas versões em diversos momentos.

Também foram apreendidos diversos objetos no trajeto entre a casa da vítima e o local onde foi encontrado o corpo. Dentre eles, está um lado do chinelo que Germano usava no momento em que foi localizado pelas lideranças indígenas. Ao comparar o calçado com um rastro localizado próximo a uma mina de água com terra batida, a Perícia notou muita semelhança entre o rastro e o calçado.

Até o momento, não foi esclarecida as motivações do assassinato de Claudenir.

O caso foi registrado na 1DP° de Japorã como homicídio qualificado com emprego de tortura.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: