VÍDEO: Em noite de terror, dois são mortos por pistoleiros na fronteira

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na noite desta terça-feira (24), em Pedro Juan Caballero, Paraguai, cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã. Os crimes aconteceram em momentos diferentes, mas a polícia paraguaia investiga se eles tiveram ligação.

No primeiro atentado, uma mulher identificada como Selva Soledad Morales Fernández, de 23 anos, foi morta a tiros, no bairro San Gerardo, em Pedro Juan.

De acordo com imagens de câmeras de circuito de segurança, a vitima estava entrando em casa de carro, através do portão de elevação e foi surpreendida por pistoleiros, que aproveitaram o momento em que o portão ainda estava aberto para entrarem no quintal da casa. É possível ver que o homem estava de motocicleta e usava capacete.

Ela foi então arrancada do carro, momento em que o suspeito efetua os disparos na direção do rosto de Selva. Como o portão havia fechado, ele pulou a grade e fugiu. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante os procedimentos. A médica responsável, Dina Guerrero, informou que o tiro atingiu um ponto delicado.

“Ela estava inconsciente com uma hemorragia maciça. Foi bastante grave, devido à área onde ocorreu o impacto”, disse ele à mídia local. De acordo com informações preliminares, dois tios da vítima estão presos desde 2016, onde cumprem pena por ligação com o grupo terrorista EPP (Exército do Povo Paraguaio).

Ainda na noite de ontem, um segundo ataque a tiros foi registrado, e ocorreu minutos depois do assassinato de Selva, no bairro Obrero. Um pistoleiro teria pulado um muro e disparado contra pessoas que participavam de um churrasco. Jorge Felipe Sánchez, de 23 anos, morreu após ser atingido por quatro disparos de arma de fogo.

O dono da casa onde ocorria o churrasco, Yoni Bóveda Aquino, de 34 anos, também ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional de Pedro Juan. Os dois haviam sido levados para o hospital a bordo de um carro de patrulha da Polícia Nacional. O estado de saúde de Yoni não foi divulgado.

A Polícia Nacional do Paraguai investiga se o ataque tem alguma ligação com a morte da comerciária Selva Soledad. Ainda não há informações sobre os atiradores e nem as motivações para os crimes.