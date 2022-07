Motorista de aplicativo é agredido após emboscada

Na noite de ontem (21), por volta das 23 horas, um motorista de aplicativo foi agredido e assaltado após realizar uma corrida de aplicativo. O motorista alega que os agressores eram todos travestis.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia aceitado uma corrida de aplicativo na Rua Noroeste, para transportar dois passageiros até a Vila Progresso. Ao chegarem ao destino, na rua Ari Coelho de Oliveira, próximo ao terminal Morenão, o motorista foi rendido pelos passageiros e por mais três pessoas que esperavam no local.

Ao parar o carro a vítima foi obrigada a abrir as portas e sair do carro, onde os suspeitos passaram a agredi-lo com tapas, socos, unhadas, mordidas e chutes. O motorista portava uma maquina de cartão e os agressores tentaram fazer com que o motorista transferisse o dinheiro do cartão a eles.

Como não havia dinheiro em conta os suspeitos furtaram R$ 200 reais e dois aparelhos celulares. Eles ainda ameaçaram o motorista e quebraram o vidro do lado do passageiro.

O motorista sofreu lesões no rosto, pescoço, costas e braços. De acordo com o depoimento, a vítima não conhecia nenhum dos agressores e relata que todos eram travestis. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.