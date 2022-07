Vacinação contra Covid-19 e Influenza continua em mais de 40 locais na Capital

Nesta sexta-feira (22), a vacinação contra Covid-19 e Influenza continua com mais de 40 locais, que estarão abertos durante todo o dia para o atendimento a população, de 1ª a 4ª dose. A dose que protege contra as três vírus diferentes causados pela Influenza está disponível para toda a população com seis meses de idade ou mais e em todas as unidades.

Nesta semana a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), ampliou o público de vacinação para crianças de 3 a 4a anos de idade, após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberar o uso do imunizante da CoronaVac para essa faixa etária. A estimativa da Secretaria é vacinar 25,8 mil crianças.

A Sesau reforça a orientação para que os pais e responsáveis façam o cadastro das crianças pelo site de vacinação de Campo Grande para evitar filas e agilizar os processos.

No momento do cadastro é necessário anexar documentos e dados do responsável da criança. Caso o responsável não for levar pessoalmente a criança até uma unidade de vacinação, é necessário uma autorização para que a dose seja aplicada sob a supervisão de outra pessoa que também deve estar no cadastro.

Para quem concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses e possui 12 anos ou mais está apto para receber o primeiro reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

Já o segundo reforço pode ser aplicado em toda a população que tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 40 anos ou mais.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período.

Vacina contra Gripe

A vacina contra Influenza, que protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento, devido a chegado do inverno e das baixas temperaturas. O imunizante está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Somente neste ano, Campo Grande registrou 37 óbitos por Influenza durante um surto atípico da doença que aconteceu em janeiro e a preocupação é que, com a tendência de queda nas temperaturas, uma nova onda da doença se inicie.

Veja onde se vacinar em Campo Grande:

