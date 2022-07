Moradores do Indubrasil recebem atendimentos da Funsat Itinerante nesta sexta-feira

A 11° edição da Funsat Itinerante será realizada hoje (22) das 08h até as 14h, o evento da Funsat será realizada no CRAS do Bairro Indubrasil, emitindo as carteiras de trabalho digital, abrindo novas oportunidades de emprego e outros serviços que serão oferecidos no local.

Será realizado também oportunidades para quem esteja procurando uma oportunidade de emprego, a empresa JBS Couros estará disponibilizando diversas vagas, não necessitando de exigência de escolaridade ou experiência. A Funsat também irá realizar qualificação profissional aos trabalhadores, regularização de MEI (Microempreendedor Individual), emissão de carteira de trabalho digital e atendimento a pessoa com deficiência que queira se inserir no mercado de trabalho.

Cursos de oportunidade de capacitação para jovens de 15 a 29 também serão realizados no site: juventude.campogrande.ms.gov.br.

A Energisa irá realizar no local no cadastro para Tarifa Social, obrigatório comparecer com os documentos pessoais e uma conta de energia.

Serviço:

Local: CRAS Indubrasil

Endereço: Rua: Galo Campína, 134 – Entrocamento, Indubrasil, Campo Grande – MS

Data: Sexta-feira (22)

Horário: 8h às 14h

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.

