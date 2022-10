Mulher é presa após oferecer filha de 3 meses a desconhecidos na rua

Uma mulher,29, foi presa por Policiais Militares na madruga de hoje (8), em Dourados, distante a 230 quilômetros de Campo Grande, após dar a filha, de três meses, para desconhecidos na rua.

Segundo informações, a jovem estava completamente descontrolada e oferecia a bebê à várias pessoas, dizendo que não queria mais e que quem tivesse interesse ela estava disponível.

Pessoas que presenciaram a cena acionaram a Polícia, que encontrou a criança com um casal em uma conveniência da cidade.

Após serem questionados, eles disseram que não possuíam qualquer vínculo com a mulher e que não sabem m motivo pela qual ela não queria mais a bebê. Com isso, a mulher foi encaminhada à delegacia e ao chegar lá, tentou avançar no carrinho onde a criança estava e precisou ser algemada.

Durante a resistência, a jovem quebrou os dentes, machucou o joelho e precisou ficar detida. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

