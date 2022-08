Motorista capota carro com mais de meia tonelada de maconha

Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante, na BR-162, município de Terenos após capotar um carro com mais de meia tonelada de maconha. O motorista foi perseguido por mais de 12 km pela Polícia Rodoviária Federal, quando sofreu o acidente.

O homem conduzia um Fiat Argo. Após sofrer o acidente, ele ainda deu diversos chutes no para-brisa do veículo, pois estava preso e tentava fugir. Entretanto, foi detido pela equipe policial.

Os policiais conseguiram abrir a porta do motorista e prender o jovem no mesmo momento que ele quebrou o vidro do carro.

Com mandado de prisão em aberto e considerado evadido do sistema prisional, o jovem contou que pegou o carro pronto em Bela Vista e deveria deixá-lo em Campo Grande.

Ao todo foram localizados 750 tabletes de maconha, totalizado 560 kg da droga. O carro estava com placas clonadas e foi furtado em São Paulo no mês de julho.

