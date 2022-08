Segunda sem carne: Segundou com bolinho de batata e shimeji

Nem só de comida saudável a gente pode viver, muitas vezes uma friturinha também vai bem para dar um up na rotina. E por que não unir os dois: saudável e frito? Veja aqui a receita de um bolinho de batata que vai shimeji no recheio e ainda é totalmente vegano.

Ingredientes:

Massa:

500 gr de batata

2 xícaras (chá) de caldo de legumes natural

4 colheres (sopa) de azeite ou óleo de soja

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de orégano

300 gr de farinha de trigo

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de farinha panko

3 xícaras (chá) de óleo de girassol

Recheio:

1/2 unidade de cebola

3 dentes de alho

400 gr de shimeji

Sal a gosto

Salsinha e cebolinha a gosto

Modo de Preparo:

Recheio:

Em uma panela, coloque um fio de óleo e refogue o shimeji fresco picado com uma pitada de sal até a água dele secar. Adicione a cebola picada e os dentes de alho picados e refogue por mais 3 minutos. Acrescente salsinha e cebolinha a gosto e reserve.

Massa:

Cozinhe 500g de batata sem casca. No final, você vai precisar de 2 xícaras de batatas amassadas. Amasse elas ainda quentes e reserve.

Em uma panela, coloque o caldo de legumes ou água, o óleo ou azeite, o sal, o orégano, misture e deixe ferver. Quando estiver fervendo, adicione a batata e deixe cozinhar em fogo baixo por 2 minutos. Adicione a farinha de uma só vez. A massa vai ficar pesada. Mexa até ficar uniforme e desgrudar do fundo da panela. Misture o máximo que conseguir para incorporar a farinha. Desligue e espere esfriar por pelo menos 20 minutos.

Coloque a massa ainda morna em um balcão limpo e sove por mais ou menos 2 minutos, até obter uma massa lisa. Em seguida, divida a massa em bolinhas iguais.

Para rechear, achate a bolinha, coloque o recheio no centro e feche com cuidado. Não deixe a massa muito fina. Passe as bolinhas em água ou caldo de legumes, empane em farinha panko e frite em óleo quente até ficarem douradas. Coloque sobre folhas de papel toalha pra secar o excesso de óleo. Está pronto!

Dica: Você pode adicionar mais temperos na massa do bolinho, como por exemplo páprica defumada, coloral ou algum tipo de pimenta.