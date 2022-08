Casemiro é homenageado em saída do Real Madrid

Novo reforço do Manchester United, Casemiro se despediu do Real Madrid nesta segunda-feira (22), em coletiva de imprensa. Ele recebeu diversas homenagens e falou sobre o seu futuro no novo clube. Com cinco Champions, o jogador sai com o patamar de ídolo.

Participaram deste evento o presidente do clube, Florentino Pérez, o técnico Carlo Ancelotti e jogadores importantes da história do Real Madrid, como Raúl. Foram exibidos vídeos com seus melhores momentos pelo time espanhol. Casemiro recebeu uma insígnia de ouro do clube.

“Os princípios do Real Madrid precisam do talento de jogadores especiais para a lenda deste clube. Muitos se perguntam como podemos realizar façanhas aparentemente impossíveis. Aqui temos parte da resposta, com jogadores como Casemiro, que hoje recebe o nosso carinho. É um dia de prestar homenagem a uma das nossas referências desta época maravilhosa que vive o Real Madrid” — disse o presidente. Além disso, Florentino Perez agradeceu pelo jogador ter se tornado uma lenda do clube espanhol e reforçou que, pelo o que fez, o atleta tem o direito de escolher seu futuro. “Estamos muito orgulhosos da história que você fez no Real Madrid, você jogou todos os jogos aqui como se fosse o seu último. Real Madrid é um clube muito exigente e você contribuiu para grande parte da nossa história. Casemiro, você tem sido um exemplo para todos neste clube. Todo mundo te admira desde o dia em que chegou. Casemiro, por tudo que deu a este clube, ganhou o direito de decidir seu futuro. Você está deixando o clube como uma lenda do Real Madrid. Muito obrigado por fazer história”. Trajetória de Casemiro Casemiro deixa o Real Madrid com uma passagem vitoriosa pelo clube. Foram 18 títulos no total, sendo cinco Champions League e três La Liga. O brasileiro acumula 336 jogos com a camisa merengue, tendo 31 gols e 26 assistências. O jogador compôs o melhor meio campo da história do maior time do mundo. Ao lado de Toni Kroos e Modric, Casemiro possibilitou o chamado “triangulo das bermudas do futebol”. O nome foi criado por Ancelotti, pois de acordo com o técnico, a bola sumia quando os três trocavam passes. Em entrevista coletiva, o jogador, que foi revelado pelo São Paulo, reforçou a importância de seus dois companheiros históricos. “Vou tentar falar com o coração. Conquistei muitos títulos, mas o maior foi quando saio todos os dias para vir treinar. Graças a Deus ganhei títulos, mas com a ajuda de minha família. A você, presidente (Florentino Pérez). Muito obrigado a todos. Obrigado aos meus companheiros, sem eles não teria sido possível. Mas não posso deixar de falar de dois: Modric e Kroos. Tenho gostado muito de jogar futebol com eles. Um dia certamente voltarei para continuar ajudando este clube”.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.