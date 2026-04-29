Menos de 400 pessoas procuram vacina contra chikungunya em dois dias em Dourados

Baixa adesão preocupa autoridades em meio a mais de 2,6 mil casos confirmados na cidade

A baixa procura pela vacina contra a Chikungunya acendeu alerta em Dourados nos primeiros dias de campanha. Levantamento do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública aponta que apenas 397 pessoas buscaram o imunizante nas unidades urbanas, enquanto outras 80 doses foram aplicadas nas aldeias Bororó e Jaguapiru entre segunda (28) e terça-feira (29).

Os números são considerados baixos diante do cenário epidemiológico do município. Segundo dados atualizados, Dourados registra 7.208 notificações da doença, com 5.195 casos prováveis e 2.676 confirmações. Na Reserva Indígena, são 3.066 notificações e 1.708 casos confirmados.

A pressão sobre a rede de saúde também se mantém. O número de internações por complicações da doença tem variado entre 32 e 40 pacientes por dia. Nesta quarta-feira (29), eram 36 pessoas hospitalizadas, distribuídas entre unidades como o Hospital Universitário, Hospital da Vida e Hospital Regional.

Diante do avanço da doença, a prefeitura reforça a vacinação como principal forma de prevenção. Apesar disso, a adesão ainda é considerada abaixo do esperado, já que o público-alvo da campanha é de cerca de 43 mil pessoas.

Vacinação no feriado

Para ampliar a cobertura, a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma ação especial no Dia do Trabalhador. A imunização será em formato drive-thru, das 8h às 12h, no pátio da prefeitura.

A vacina é destinada a pessoas entre 18 e 60 anos e possui uma série de contraindicações. Não podem receber o imunizante, por exemplo, gestantes, lactantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados e pessoas com doenças autoimunes.

Também há restrições para quem possui múltiplas comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas, além de pessoas que tiveram chikungunya recentemente ou que receberam outras vacinas em curto intervalo.

Autoridades de saúde reforçam que, diante do número de casos e óbitos registrados, sendo oito mortes confirmadas e outras quatro em investigação, a vacinação segue sendo a principal estratégia para conter o avanço da doença no município

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