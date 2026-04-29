Homem é preso por tráfico de drogas e contrabando em Iguatemi

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (29), J.R.S.R., de 53 anos, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça por regressão cautelar relacionada aos crimes de tráfico de drogas e contrabando.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Iguatemi, após diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado na região central do município e preso no local.

Após a captura, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte dos trabalhos permanentes de cumprimento de ordens judiciais e combate ao tráfico de drogas na região do Conesul de Mato Grosso do Sul.