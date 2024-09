Motorista bate em árvore no Jardim Autonomista e deixa uma pessoa ferida

O acidente foi causado após outro condutor invadir a preferencial

No inicio desta tarde (26), o condutor de um veículo Volkswagen Gol, Manoel Armoa, de 73 anos, bateu em uma árvore em um cruzamento no Bairro Jardim Autonomista após ser fechado por outro motorista.

Segundo informações, haviam três passageiros no carro, incluindo duas pessoas com deficiência que seriam deixadas na escola. No momento do acidente Manoel relatou que o motorista do outro veículo invadiu a preferencial e ele foi forçado a desviar bruscamente atingindo a árvore.

O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Uma mulher que presenciou o acidente ajudou a socorrer as vítimas que não tiveram lesões, apenas uma que reclamava de dores.

