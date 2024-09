Idoso é preso por estuprar a enteada em Ladário

Idoso, de 68 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (26), em Ladário, distante 430 quilômetros de Campo Grande, por estuprar a enteada, de 12 anos à época dos fatos. O abuso aconteceu ao longo de dois anos.

A prisão ocorreu durante cumprimento da Operação Clamare. Conforme investigação, o homem dopava a esposa, mãe da vítima, para cometer o ato sexual contra a enteada. Além disso, o idoso ameaçava a menina para que ela não contasse o que havia ocorrido.

O autor foi preso e encaminhado à delegacia, onde estará à disposição da Justiça. A investigação ainda acontece para apurar toda a dinâmica do crime.

A Polícia Civil ressalta que está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram