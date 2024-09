Ventania derruba árvore de grande porte na Avenida Manoel da Costa Lima

Ventania derrubou árvore de grande porte, no início da tarde desta quinta-feira (26), na Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, bloqueando o trânsito na região.

Conforme imagens gravadas por pessoas que passavam pela região, apesar do alto fluxo de veículos na via durante o horário do almoço, nenhum carro foi atingido. Não há informações de corte de energia em residências e comércios da região.

A causa da queda foi por conta de uma forte ventania que atingiu a região, conforme divulgado previamente pela meteorologia por conta da chegada de uma frente fria, que pode trazer chuva para a região.

Até o momento, esse foi o único registro de queda de árvore na cidade, nesta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a madeira e liberar a pista.

Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram