Motorista alcoolizado é preso após bater em carro e fugir do local em Campo Grande

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (6) após provocar um acidente de trânsito, deixar o local sem prestar socorro e ser flagrado com sinais de embriaguez, em Campo Grande. O caso ocorreu na Rua 15 de Novembro, bairro Jardim dos Estados, próximo à bifurcação com a Avenida Ceará.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão envolveu um Fiat Palio e um Mobi. O Palio bateu na traseira do Mobi e o motorista tentou fugir sem prestar auxílio à vítima ou fornecer informações. A condutora do Mobi, em estado de choque, buscou atendimento médico por conta própria, enquanto a mãe dela ficou responsável por remover o veículo.

Durante patrulhamento, uma equipe da ROTAC do Batalhão de Choque recebeu informações de terceiros sobre a possível rota do veículo envolvido. O Palio foi localizado na esquina da Rua Corguinho com a Rua Gaivota e abordado pelos policiais.

O condutor apresentava sinais claros de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. A ocorrência foi então repassada à equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que tomou as medidas administrativas e legais cabíveis.

O acidente resultou apenas em danos materiais. O motorista foi encaminhado à delegacia e segue sob investigações e providências legais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram