Governo de MS determina auditoria especial nas contas da Santa Casa de Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul determinou a realização de uma auditoria especial nas contas da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande. A medida foi oficializada por meio de resolução publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6) e será conduzida pela CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado), em ação conjunta com a SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde).

De acordo com a determinação, a auditoria vai analisar a gestão administrativa e financeira da instituição, além da execução dos serviços de saúde prestados pela Santa Casa, que é referência em atendimentos de média e alta complexidade no Estado. O objetivo é verificar a aplicação dos recursos públicos destinados ao custeio hospitalar e avaliar a regularidade dos procedimentos adotados pela administração.

A iniciativa ocorre em meio a questionamentos frequentes sobre a situação financeira da Santa Casa e a sustentabilidade do atendimento prestado à população, especialmente aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). O hospital enfrenta, de forma recorrente, dificuldades relacionadas ao equilíbrio das contas e à manutenção dos serviços.

Conforme a resolução, os servidores designados para a auditoria pertencem aos quadros da CGE-MS e da SES-MS e terão acesso irrestrito às informações e aos documentos necessários para a realização dos trabalhos. A coordenação da apuração ficará sob responsabilidade da auditora-geral do Estado, Patrícia Helena Campos Leite Salamene, e da auditora de serviços de saúde, Janaina Trevisan Andreotti Dantas.

O ato que formaliza o início da auditoria foi assinado pelo controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda. Segundo o governo, a apuração é considerada estratégica para reforçar a transparência, o controle dos gastos públicos e assegurar a continuidade da assistência hospitalar prestada à população de Mato Grosso do Sul.

 

