Mulher desorientada é encontrada em labchonete na saída para no bairro Indubrasil

Uma mulher foi encontrada desorientada na manhã desta sexta-feira (6) no bairro Indubrasil, em Campo Grande. Segundo relatos publicados em redes sociais, ela não se lembra de onde mora nem de familiares.

A mulher foi vista na lanchonete Grande Parada, na saída para Terenos, e aparentava estar em boas condições físicas. “Está bem limpinha, parece que está perdida”, dizia a publicação. Moradores e comerciantes foram orientados a não deixá-la sozinha e a manter a pessoa em um local seguro caso apresentasse sinais de confusão menta.

As autoridades alertam para não forçar a pessoa a entrar em carros ou locais fechados, nem levá-la para residências particulares, garantindo a segurança sem expor a pessoa a riscos.

Segundo a Polícia Militar, em casos de indivíduos desorientados que não consigam informar identidade ou localização, ou demonstrem confusão mental, a população deve acionar imediatamente o telefone 190 para que equipes especializadas prestem auxílio.

Quem tiver informações que possam ajudar a identificar a mulher deve entrar em contato com a polícia.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram