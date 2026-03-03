Mais de 350 quilos de maconha são apreendidos na BR-463, em Dourados

Suspeito foi preso na ação e além dele, veículoe e drogas foram encaminhado a Polícia Civil em Dourados

Nesta segunda-feira (2), uma carga de 351 quilos de maconha foi apreendida, em Dourados, durante fiscalização na BR-463.

O entorpecente era transportado em uma Fiat/Fiorino, abordada por equipes da Polícia Rodoviária Federal. Ao realizarem a vistoria no veículo, os agentes localizaram diversos tabletes da droga no compartimento de carga.

O motorista informou que levaria a carga até o interior de São Paulo. Ele foi detido no local.

Após a apreensão, o suspeito, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em Dourados, onde o caso será investigado.

A ocorrência evidencia, mais uma vez, o papel estratégico de Mato Grosso do Sul nas rotas utilizadas para o transporte de drogas com destino a outros estados do país.

