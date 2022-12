Motorista alcoolizada colide com motociclista na BR-163

Alécio de Souza, 25 anos, ficou em estado grave após colidir em um carro modelo Ford Ka, na BR-163. O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira (8), próximo a Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Dourados News, por volta das 23 horas, uma mulher de 30 anos, conduzia o veículo Ford Ka pela BR-163, próximo ao trevo da Bandeira. Foi quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária da rodovia e atingiu a motocicleta que trafegava no sentido contrário.

Devido ao impacto, o rapaz teve ferimentos gravíssimos e foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em sequência, foi encaminhado para o Hospital da Vida, onde segue internado, conforme informações apuradas pelo jornal da região.

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) compareceu ao local do acidente e constatou que a condutora do carro apresentava sinais de embriaguez. Ela recusou passar pelo teste do bafômetro, mas os policiais efetuaram o procedimento de auto de constatação de embriaguez.

A motorista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal. Até a manhã de sexta-feira (9), a mulher permanece recolhida na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e só será liberada por meio de decisão judicial.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: