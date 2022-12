Ministro da Cultura da Ucrânia sugere boicote a Tchaikóvski

Em artigo publicado no The Guardian, Oleksandr Tkachenko, ministro da Cultura ucraniano sugeriu um boicote a Tchaikóvski e outros artistas russos. “Boicotar a cultura russa é um passo importante. Não estamos falando de cancelar Tchaikóvski mas de pausar performances de suas obras até a Rússia acabar com sua invasão sanguinária”, sugeriu no texto.

Tkachenko argumenta que a Rússia não está atacando a Ucrânia apenas de forma física, mas também através da cultura, com a destruição de livrarias e museus nos territórios ocupados e ainda acrescenta que o Ministério já documentou cerca de 800 casos de ataques contra museus, obras de arte, monumentos e edifícios de valor histórico.

O ministro ainda menciona um decreto assinado por Vladimir Putin em 5 de setembro, que Tkachenko considera como um documento onde o Kremlin deixa claro que a cultura é uma arma a ser utilizada pelo governo russo.

“O Kremlin está se colocando como o líder global dos valores tradicionais, afirmando que sua nação foi construída em cima deles. Após assinar este documento, Putin deixou bastante claro que vê a cultura russa como um instrumento das políticas imperialistas da sua nação”.

Tkachenko defende que rejeitar grandes personalidades da cultura russa é o caminho certo para uma sociedade democrática. “Rejeitar representantes da cultura russa que apoiam o regime totalitário do país e impedir concertos de artistas russos que apoiam abertamente sua guerra de agressão são passos sensatos para uma sociedade democrática madura tomar. Junto a sansões políticas e econômicas, serão passos necessários se quisermos derrotar o projeto totalitário russo”.

